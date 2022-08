Codurile galben si portocaliu de ploi torentiale, pana marti seara

Meteorologii au emis luni o avertizare Cod portocaliu de averse pentru opt judete din tara, in timp ce cea mai mare parte a teritoriului va fi sub avertizare Cod galben.Codul portocaliu vizeaza judetele Alba, Hunedoara, Gorj, Valcea, Arges, Dambovita si partial judetele Mehedinti si Sibiu.In aceste zone vor fi perioade cu averse torentiale. In intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, se vor inregistra cantitati de apa de 40-50 l/mp si pe arii restranse de peste 60-70 l/mp.De ... citeste toata stirea