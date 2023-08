Liber la accesarea fondurilor rambursabile pentru trei gradinite, doua licee, o scoala generala si sediul Primariei.In cadrul sedintei de consiliu ordinare pe luna iulie 2023, consilierii locali au aprobat contractarea si garantarea cu veniturile locale proprii a unor finantari rambursabile, interne sau externe, in valoare de maximum 72.576.760 de lei sau echivalentul acestei sume in euro, cu o maturitate de maximum 12 ani.Imprumuturile vor fi luate din surse bancare. In acest fel, lucrarile ... citeste toata stirea