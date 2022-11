Cognizant Softvision deschide un nou studio in Timisoara

Cognizant Softvision, una dintre cele mai importante companii de servicii profesionale din lume, a anuntat deschiderea unui nou studio in Timisoara, Romania. Noul studio este situat in una dintre cele mai noi si moderne cladiri de birouri din regiunea Banat - United Business Center 0, parte a Iulius Town Timisoara.Cu peste 2100 mp, noul studio Cognizant Softvision Timisoara este complet dotat si gata sa ofere angajatilor o experienta noua. Pe langa faptul ca are o vedere panoramica ... citeste toata stirea