Colaborare intre Primaria Timisoara si Arhiepiscopie pentru cazarea unor familii fara locuinta

Primaria Timisoara si Arhiepiscopia Timisoara pregatesc un proiect comun de ajutorare a persoanelor aflate in situatii dificile si care au ramas fara locuinta. Primaria va dona un teren de 685 m2 din cartierul Aeroport, pe care arhiepiscopia se angajeaza sa il amenajeze pentru ca aici sa fie cazate unor familii ramase fara locuinta."Am identificat in zona Aeroport un teren care are o centrala termica dezafectata si vom propune Consiliului Local cedarea lor cu titlu gratuit catre Arhiepiscopie ... citeste toata stirea