Municipiul Lugoj se afla printre cele 17 municipii din Romania inscrise in proiectul "Orasele care alearga catre zero", unitati administrativ teritoriale care vor sa-si uneasca eforturile pentru sustinerea fata de actiunile climatice incluzive, in concordanta cu obiectivele Acordului de la Paris.Orasele care s-au inscris in proiect s-au angajat sa respecte patru principii: sa recunoasca urgenta climatica globala; sa mentina incalzirea globala sub tinta de 1,5 grade Celsius stabilita de Acordul ... citeste toata stirea