Colecta pentru Ucraina, in Caras Severin

Episcopia Caransebesului se alatura efortului Patriarhiei Romane, care indeamna pe toti clericii si credinciosii sa se mobilizeze in aceasta perioada critica si sa aduca mangaiere celor striviti acum de teama, neputinta si suferinta.Vecinii ucraineni se confrunta cu o drama umanitara in urma razboiului cu Federatia Rusa. Spitale, scoli, gradinite, centre sociale, locuinte particulare au fost si sunt distruse in urma acestui conflict. Ca de fiecare data Biserica Ortodoxa Romana s-a aratat ... citeste toata stirea