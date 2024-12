Colectare gratuita a deseurilor periculoase din menajer in Zona 0 Ghizela - prima campanie trimestriala din 2025

ADID Timis anunta inceperea primei campanii de colectare a deseurilor periculoase din menajer din anul 2025, organizata impreuna cu RETIM Ecologic Service SA.In perioada17 ianuarie - 28 februarie 2025se desfasoara o campanie dedicata colectarii deseurilor periculoase din menajer inZona 0 Ghizela Timis. Localitati incluse, suntLugoj, Buzias, Recas, Balint, Bara, Belint, Bogda (si in Buzad), Boldur (si in Sinersig), Brestovat, Cheveresu Mare (si in Dragsina si Vucova), Costeiu, ... citește toată știrea