RETIM Ecologic Service S.A., in parteneriat cu ADID Timis, lanseaza o noua campanie trimestriala dedicata colectarii deseurilor voluminoase. Aveti ocazia sa le predati gratuit si legal la containerele RETIM! In perioada 1 aprilie - 30 mai 2025, va avea loc o campanie de colectare gratuita a deseurilor voluminoase in Zona 0 Ghizela, judetul Timis. Localitatile incluse in program sunt: Lugoj - un singur punct fix, Buzias, Recas, (si in Herneacova, Izvin, si Bazos), Balint (si in Targoviste si ... citește toată știrea