In vederea unei mai bune gestionari a deseurilor, Consiliul local a aprobat deja dezmembrarea unor terenuri pentru a face loc la 25 de insule ecologice in trei cartiere lugojene.Primaria intentioneaza sa amplaseze 12 insule ecologice digitalizate in Cartierul Cotu Mic, sapte in Microraion II (strada Ion Huniade) si sase inCartierul ITL. Pentru a prinde finantarile, care se acorda din fonduri puse la dispozitie prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Consiliul local al municipiului ... citeste toata stirea