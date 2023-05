Construirea de insule ecologice digitalizate la nivelul municipiului Lugoj se afla intr-o prima etapa, insa ideea incepe sa prinda contur. Pana in prezent, s-a aprobat depunerea proiectului in vederea obtinerii finantarii prin Programul National de Redresare si Rezilienta, componenta de management al deseurilor.25 zone de colectare In prima etapa, au fost propuse 12 terenuri pentru insule in Cartierul Cotu Mic, sase terenuri in Cartierul ITL, 12 in Micro I si sapte terenuri in Micro II. Aceste ... citeste toata stirea