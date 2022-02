Colectarea fondului clasei este ilegala, dar se practica. In cate scoli din Timis mai persista?

Asociatia Elevilor din Timis si Consiliul Judetean al Elevilor Timis lanseaza un sondaj prin care vor sa afle in cate scoli din Timis se mai strange fondul clasei-scoliiLipsa fondurilor necesare pentru functionarea scolilor este o problema care persista in sistemul de invatamant din Romania, punand directorii, dirigintii si profesorii in postura de a cere fonduri suplimentare elevilor."Fondul clasei" sau "fondul scolii" sunt doua fenomene care au aparut ca urmare a finantarii ... citeste toata stirea