Colectarea gratuita a deseurilor voluminoase in Zona 0 Ghizela, a judetului Timis - incepe cea de-a treia campanie trimestriala organizata de RETIM si ADID Timis in 2024

RETIM impreuna cu ADID Timis organizeaza o noua campanie trimestriala de colectare a deseurile voluminoase. Nu ratati ocazia sa le predati legal si gratuit la containerul RETIM!Campania de colectare gratuita a deseurilor voluminoase din Zona 0 Ghizela a judetului Timis se va desfasura in perioada 01 iulie - 28 august 2024. Sunt cuprinse localitatile Lugoj, Buzias, Recas, Balint, Bara, Bogda (si in Buzad), Boldur (si in Sinersig), Brestovat, Cheveresu Mare (si in Dragsina si Vucova), Costeiu, ... citește toată știrea