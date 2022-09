Colectarea selectiva in scolile din Timisoara ar putea fi monitorizata printr-un parteneriat al primariei

Primaria Timisoara vrea sa se implice in educatia de mediu, propunand un parteneriat intre cu Inspectoratul Scolar al Judetului Timis si Fundatia "The Institute" pentru implementarea programului ASAP (Armata Selectarii Atente a Plasticului). Pana la implicarea propriu-zisa in parteneriat, asupra acestei decizii se vor pronunta consilierii locali.Proiectul este unul pilot si presupune ca la scolile din Timisoara sa fie monitorizat gradul de colectare selectiva a deseurilor. In plus, elevii vor ... citeste toata stirea