Colectie de moda manifest, la Timisoara

Evenimentele tulburatoare care au loc in Ucraina nu puteau ramane fara ecou nici in lumea modei. Doi creatori de palarii hand-made din Timisoara, Alin si Radu Iorgoni, isi exprima dezacordul fata de violentele din tara vecina si transmit propriul mesaj prin intermediul ultimei lor colectii."Ne-am abatut total de la schitele propuse si am conceput, intr-un interval foarte scurt, o noua colectie, care reprezinta o reflectie asupra tuturor deciziilor care sunt luate in aceste vremuri, dar si un ... citeste toata stirea