Universitatea Politehnica Timisoara si-a facut o traditie din a-si cinsti inaintasii, mari profesori, creatori de scoli in domeniile lor, multe in premiera nationala, dar si pe cei care au dus mai departe renumele si prestigiul celei mai vechi institutii de invatamant superior din zona de vest a Romaniei si care au pregatit, la randul lor, generatii intregi de studenti in domeniul ingineriei.Inginerii pregatiti in Politehnica timisoreana (mecanici, electrotehnisti, constructori, chimisti, ... citeste toata stirea