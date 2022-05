Colibasanu a atins Kangchenjunga dupa o ascensiune de cosmar

Sambata la pranz, Horia Colibasanu a atins varful Kangchenjunga din masivul Himalaya, fara oxigen suplimentar, in premiera pentru alpinismul romanesc. Timisoreanul a urcat pe singurul munte de peste 8000 de metri neatins pana acum de romani, al treilea varf ca inaltime al planetei (8586 m.).Sportivul a povestit despre lunga "zi de varf", care a inceput la ora 23 (in noaptea de 6 mai) si s-a incheiat 20 de ore mai tarziu, cand a reusit sa se intoarca in Tabara 4, dupa asaltul final."A fost una ... citeste toata stirea