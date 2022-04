Colibasanu s-a intors in tabara de baza din cauza conditiilor meteo

Din cauza ninsorilor abundente, Horia Colibasanu si colegii sai au fost nevoiti sa se intoarca in tabara de baza. Cu toate acestea, sportivii sunt optimisti si spera sa poata relua ascensiunea spre Tabara 3.Alpinistul timisorean Horia Colibasanu a ajuns in tabara 2 aflata pe traseul pe care acesta il urmeaza pentru a atinge varful Kangchenjunga din masivul Himalaya. Dupa doua nopti dormite la 6200 de metri, sportivul banatean a fost nevoit sa se intoarca miercuri in tabara de baza, din cauza ... citeste toata stirea