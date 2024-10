Colonoscopii gratuite la Spitalul Clinic CF Timisoara

Unul din opt cancere este reprezentat, potrivit statisticilor, de boala oncologica a colonului. In Romania, in fiecare an, sunt inregistrate peste 12.000 de noi cazuri de cancer colorectal, afectiunea fiind a doua cauza de mortalitate neoplazic la nivel national.In cazul depistarii intr-un stadiu timpuriu, sansele de supravietuire sunt de aproape 85 la suta. Insa, mai bine de jumatate dintre pacienti ajung sa fie diagnosticati atunci cand afectiunea oncologica este avansata, si asta in ... citește toată știrea