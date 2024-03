Color the Village 2024, proiectul Asociatiei Acasa in Banat, castiga 50.000 de euro de la Raiffeisen

Proiectul Color the Village 2024 a fost desemnat castigator in competitia Raiffeisen Comunitati! Evenimentul principal din cadrul editiei a sasea va avea loc, in perioada 6-8 iunie, in localitatea timiseana Altringen."Cand am dat ochii cu juriul, la Bucuresti, m-au cuprins toate emotiile. Pentru ca eu n-am venit sa le vorbesc despre un proiect cu date si cifre, am vrut sa le spun povestea noastra, a familiei Acasa in Banat, spusa omeneste, ca si cum ai povesti unui prieten. De ce facem toata ... citește toată știrea