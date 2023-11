Color the Village revine in judetul Timis in 2024! Asociatia Acasa in Banat a selectat satul care va prinde culoare anul viitor: localitatea Altringen, din comuna Bogda.Proiectul Asociatiei Acasa in Banat este un adevarat festival de voluntariat deoarece, timp de 3 zile consecutiv, sute de oameni din toate colturile tarii se aduna sa repare si sa zugraveasca fatadele a 30 de case.Altringen este un mic sat din zona de nord-vest a judetului, aproape de granita cu Aradul, intr-o zona colinara ... citeste toata stirea