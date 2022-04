"Colour your life" sau cum sa-ti imbunatatesti starea de spirit cu noile colectii de la Iulius Town

Primavara aceasta vine la pachet cu printuri si culori indraznete, dar si cu forme noi si piese care completeaza orice tinuta. Verde Kelly, roz fucsia, portocaliu vibrant, albastru lavanda sau chiar galben stralucitor sunt culorile pe care se pariaza in sezonul cald, adica pe "dopamine dressing", ce te va incarca cu energie pozitiva si te va provoca sa zambesti. Nu stii ce sa adaugi in wishlist? Inspira-te din video-ul si catalogul campaniei "Colour your life" de la Iulius Town si exprima-ti ... citeste toata stirea