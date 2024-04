Colterm a inchis sezonul de incalzire

Colterm SA incheie sezonul cu carbune si gaze naturale pe stoc. Estimarile noastre sunt ca vom putea conforma in integralitate cele doua centrale, prin achizitionarea certificatelor de poluare necesare.La 31 martie 2024, situatia stocului de gaze este peste asteptari: avem inmagazinata cantitatea de 30.000 MWh (fata de stoc zero, la 31 martie 2023, consumat in totalitate), la care se va adauga cantitatea de 6.308 MWh contractata pentru inmagazinare in cursul lunii aprilie.Estimarile pentru ... citește toată știrea