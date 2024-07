Colterm are combustibil, dar debransarile continua

Colterm SA a anuntat situatia stocurilor de de combustibil, la inceputul lunii iulie, astfel: "Carbune in stoc: 20.377 tone (fata de 14.076 tone, in perioada similara a anului trecut). Pentru constituirea stocului necesar urmatorului sezon rece, avem incheiate trei contracte aflate in derulare; Gaz: 49.135 MWh - inmagazinat in depozite subterane (fata de 45.860 MWh - la inceputul lunii iulie 2023), cu precizarea ca si pentru gaz avem incheiate trei contracte, care acopera atat urmatorul sezon ... citește toată știrea