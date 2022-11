Colterm are un stoc de carbune de 51.000 de tone, iar gazul pentru toata luna noiembrie este platit in avans

Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a asigurat, marti, intr-o conferinta de presa, ca in stocurile societatii de termoficare Colterm sunt 51.000 de tone de carbune, iar gazul este deja achitat pentru luna noiembrie."Colterm are un stoc de carbune de 51.000 de tone, asta inseamna ca reuseste sa se aprovizioneze fara sa scada din stoc. Are si aproape 40.000 de MW/ora gaz inmagazinat, asta inseamna ca este pregatit si pentru momente in care consumul de gaz este mai mult decat cel ... citeste toata stirea