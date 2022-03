Colterm - calvarul continua. Primarul Dominic Fritz refuza sa cumpere certificate verzi * Alin Nica, presedintele Consiliului Judetean Timis, solicita interventia DNA

Saga companiei Colterm si, prin urmare, a timisorenilor racordati la reteaua de termoficare a orasului, nu pare sa se fi incheiat odata cu incalzirea vremii. Bine, primarul si intreaga administratie a municipiului pot rasufla usurati, deocamdata, pentru ca in casele timisorenilor temperatura a crescut - cu ajutorul soarelui - si locuitorii nu le-au "sarit in cap" din cauza proastei gestionari a alimentarii cu agent termic in iarna care s-a incheiat. Cu toate acestea, se pare ca edilul-sef, in ... citeste toata stirea