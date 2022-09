"Colterm, cronica unei morti anuntate"

Roxana Iliescu, consilier local PRO Romania la Timisoara, face luni, 12 septembrie, un rezumat al ultimelor actiuni intreprinse la compania locala de termoficare Colterm. Concluziile consilierei locale nu sunt deloc favorabile: stocul de carbune este insuficient, nu exista furnizor principal de gaz, iar curentul electric va fi luat de la un furnizor de ultima instanta. In plus, Roxana Iliescu are cateva intrebari si referitor la ultimul "succes" al administratiei Fritz, inchirierea unei gari la ... citeste toata stirea