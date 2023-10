Pregatirea pentru functionarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timisoara, pentru sezonul de incalzire 2023-2024, intra in ultima etapa, anunta Colterm. In contextul temperaturilor exterioare in scadere, incepand cu data de 16 octombrie 2023, ora 08.00, pana in data de 18 octombrie 2023, ora 18.00, se vor desfasura, etapizat, probele la cald ale instalatiilor de incalzire.Intr-o prima etapa, caldura se va livra la parametri redusi, urmand ca, in functie de ... citeste toata stirea