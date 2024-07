Colterm, la loc comanda! Despartirea se poate amana cu un an

Primaria Municipiului Timisoara continua eforturile de modernizare a sistemului de termoficare local. In momentul de fata, Municipalitatea are in lucru un proiect pentru atragerea unei finantari record pentru retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare. Sunt vizate mai multe tronsoane din reteaua primara, unde tevile sunt mancate si ruginite pentru ca nu au fost schimbate niciodata, si care insumeaza aproximativ 13 km. Mai mult, tevile de mare dimensiune care inca sunt la suprafata, ... citește toată știrea