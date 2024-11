Colterm ne indeamna sa mai punem o haina pe noi. Ceausescu ar fi mandru

Un filmulet postat pe pagina oficiala de Facebook a Colterm SA - in insolventa si-a propus sa-i invete pe timisoreni "Care este temperatura ideala in casa pe timp de iarna"."Ne dorim cu totii un spatiu confortabil si sanatos, mai ales in sezonul rece! Dar stiati ca temperatura optima in locuinta, cea recomandata de specialisti, este, de fapt, ceva mai scazuta decat ne place noua? Iar temperatura potrivita inseamna un mediu mai sanatos pentru voi si familia voastra, in acelasi timp si o factura ... citește toată știrea