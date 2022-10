Colterm opreste incalzirea pe timpul zilei, in Timisoara

Colterm atrntioneaza ca, avand in vedere necesitatea interventiei asupra instalatiei de termoficare din incinta CT Centru, pentru eliminarea unor neetanseitati aparute o data cu pornirea furnizarii agentului termic pentru incalzire si coroborat cu temperaturile ridicate prognozate pentru zilele urmatoare, va intrerupe alimentarea cu energie termica pentru incalzire, in ziua de joi, 27 octombrie 2022, in intervalul orar 08.00 - 19.00, in municipiul Timisoara."In functie de temperaturile ... citeste toata stirea