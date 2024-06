Colterm ramane si in insolventa, si cu distributia luata

Consilierii locali timisoreni au aprobat marti un proiect de hotarare prin care se infiinteaza Serviciul Public de Interes Local pentru Transportul, Distributia si Furnizarea Energiei Termice in Sistem Centralizat in Municipiul Timisoara ca serviciu public cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara.Obiectul principal de activitate il constituie prestarea activitatilor de transport, distributie si furnizare a energie termice in sistem centralizat, ... citește toată știrea