Colterm reia de miercuri incalzirea in Timisoara

Colterm atentioneaza ca, avand in vedere temperaturile exterioare scazute, diurne si nocturne, prognozate pentru zilele urmatoare, incepand de miercuri dimineata, 17 aprilie 2024, va fi reluata furnizare incalzirii in Timisoara."Urmarim in permanenta evolutia temperaturilor exterioare si, in functie de prognoza meteo, vom creste progresiv si vom ajusta parametri de furnizare, urmand sa oprim furnizarea cand vremea se va reincalzi. ... citește toată știrea