Colterm Timisoara, din nou intr-o situatie disperata. Este luata in calcul oprirea apei calde pe timpul noptii

Compania de termoficare din Timisoara este, din nou, intr-o situatie critica. Societatea nu mai poate furniza apa calda si caldura in parametri normali, fiind luata in calcul posibilitatea sistarii furnizarii apei calde pe timpul noptii. "Dat fiind contextul energetic actual, Compania Colterm traverseaza, in prezent, o perioada extrem de dificila, din punct de vedere al desfasurarii activitatii curente, aceea de furnizare a agentului termic pentru incalzire si apa calda de consum la parametrii ... citeste toata stirea