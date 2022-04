Colterm Timisoara, in "risc iminent de faliment". Lovitura primita de Domnic Fritz de la un coleg de partid

Compania de termoficare Colterm, din Timisoara, intrata in insolventa in luna octombrie 2021, risca falimentul daca certificatele pentru gazele cu efect de sera nu vor fi cumparate pana in 30 aprilie, atrage atentia administratorul judiciar al companiei. Intr-o adresa transmisa Primariei Timisoara, consortiul "Alfa & Quantum Consulting S.P.R.L., Maestro S.P.R.L. si Insolvein S.P.R.L." arata ca pentru perioada octombrie - decembrie 2021, de cand Colterm a intrat in insolventa, problema ... citeste toata stirea