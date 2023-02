Comandantul Spitalului Militar din Timisoara, colonelul Sorin Homeag, a trecut in rezerva

In prezenta presedintelui Consiliului Judetean Timis si a prefectului Mihai Ritivoiu, miercuri, 15 februarie, a avut loc ceremonia de trecere in rezerva a comandantului Spitalului Militar din Timisoara, colonelul Sorin Homeag.Timp de 5 ani domnul colonel a condus Spitalul Militar din Timisoara, timp in care a realizat o seama de proiecte atat umanitare cat si de modernizare a spitalului. A fost omul potrivit la locul potrivit, a reusit sa uneasca echipa de medici, asistenti medicali cat si ... citeste toata stirea