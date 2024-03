Comemorarea detinutilor politici anticomunisti. IPS Ioan: "Ei nu au cazut intru putreziciune, ci in istorie"

Data de 9 martie, zi de pomenire in calendarul ortodox a celor 40 de mucenici din Sevastia, este, in mod semnificativ, si Ziua comemorarii Detinutilor Politici Anticomunisti din perioada 1944-1989."In anul 1918, inaintasii nostri au mers la Alba Iulia si au infaptuit Unirea cea mare, iar "rasplata" pentru lupta lor a fost, in perioada de dupa 1945, aceea de a fi arestati pe nedrept si aruncati in inchisorile comuniste, la canal ori in delta, unde au suferit, au patimit din greu, au fost ... citește toată știrea