Este o mare placere sa ma adresez Conferintei SemiconIndia 2023. Si o fac concentrandu-ma pe subiectul rolului Indiei in tehnologiile critice si emergente.In ceea ce priveste India, cei mai multi dintre voi cunoasteti la fel de bine ca mine cresterea asteptata a pietei interne de semiconductori. De asemenea, sunteti foarte familiarizati cu productia in continua expansiune de produse electronice din tara. Este un rezultat natural al calatoriei Indiei de la a fi a cincea cea mai mare economie in ... citeste toata stirea