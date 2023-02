Comisia Europeana multumita de serviciile sociale din Romania. Timis si Bucuresti pe primele locuri

Conform raportului Comisiei Europene, rata somajului la nivelul Uniunii Europene a fost de 6%, in 2022, in Romania, era la jumatate, numai de 3,05%, iar in Timis, mult mai putin, 0,81%.In plus, prin masurile active, ANOFM a reusit sa angajeze peste 21.500 de persoane, in 2022, cele mai multe fiind in Bucuresti, 21 900, iar pe locul doi, se afla judetul Timis, cu 15.300 de persoane. In ceea ce priveste cursurile de formare, au fost desfasurate 1.313 cursuri in 2022 la nivel national, pentru 2. ... citeste toata stirea