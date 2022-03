Comisia Europeana vine in sprijinul Republicii Moldova, privind refugiatii din Ucraina

In 9 martie, Comisia Europeana a recomandat Consiliului European sa deschida negocieri pentru un acord privind statutul dintre Frontex si Republica Moldova.Acordul privind statutul ii va permite agentiei Frontex sa sprijine politistii de frontiera moldoveni in gestionarea eficace a situatiei actuale de la frontiera cu Ucraina.Peste 250.000 de persoane au fugit din calea razboiului din Ucraina, cautand siguranta in Moldova. Politistii de frontiera moldoveni se confrunta cu provocari atat din ... citeste toata stirea