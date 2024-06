Comisioanele de la Permise auto

Comisioane si fara eliberarea restului, asta se intampla la Serviciul regim permise si inmatriculari Timis. Acesta functioneaza in Iulius Town, in conditii decente si cu personal amabil, insa plata taxelor intampina probleme.In cadrul serviciului nu exista o casierie unde sa se poata achita taxele obligatorii, singura modalitate fiind cea digitala. Cumva, este firesc, avand in vedere tehnologia actuala, insa incasarea de comisioane si insusirea restului nu ar trebui sa fie permise, ca sa ... citește toată știrea