Compania chineza Topband, furnizor de solutii de controlere electronice inteligente, a inceput productia in Romania dupa ce in urma cu un an si-a majorat capitalul social cu 10 milioane dolari, la 18,5 milioane dolari, pentru fabrica de la Timisoara.In 2021, Topband a anuntat Consiliul Judetean Timis ca, pana in primavara anului 2022, vrea sa operationalizeze la Timisoara o fabrica de peste 12.000 de metri patrati, cu posibilitate de extindere la 25.000 metri patrati. Ajutorul de stat a fost ... citeste toata stirea