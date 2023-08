Furnizorul german de piese auto Continental ia in considerare vanzarea diviziei de automobile incluse in prezent in ContiTech. Posibila vanzare ar face parte dintr-o reorganizare mai larga a companiei, planificata de presedintele Consiliului de Supraveghere, Wolfgang Reitzle, si de consiliul executiv din jurul CEO-ului Nikolai Setzer, conform Reuters.Compania a transmis in februarie ca reorganizeaza ContiTech din sase divizii intr-una, in Europa, America si Asia Pacific, in timp ce isi ... citeste toata stirea