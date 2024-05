Compania germana Bader, unul dintre cei mai mari producatori de interioare auto din piele, preia producatorul de tapiterii auto Coindu Romania

Compania germana Bader, printre cei mai mari producatori de interioare auto din piele, preia producatorul de tapiterii auto Coindu Romania, cu aproximativ 800 de angajati.Compania cumparata in Romania va servi ca un centru crucial pe piata europeana a huselor de scaun, oferind capacitati independente de taiere si cusut pentru a sprijini clientii europeni ai Bader.Coindu Romania, parte a grupului portughez Coindu, detine o fabrica in Arad, in Zona Libera Curtici, unde produce tapiterii auto ... citește toată știrea