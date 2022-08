Compania germana EMZ Hanauer a lansat constructia unei fabrici in Resita, investitie de aproape 73 milioane lei

Compania germana EMZ Hanauer va investi aproape 73 milioane lei in constructia la Resita a unei fabrici de componente si sisteme pentru produse electrocasnice, care va crea 500 de locuri de munca. Pentru a lansa investitia, CEO-ul companiei a venit acum in Romania.Fabrica va fi construita in Parcul Industrial Valea Eserovei, pe un teren de 4,5 hectare, releva date analizate de Profit.ro. Compania a lansat procedurile pentru aceasta investitie, solicitand si un ajutor de stat, in cuantum de 26, ... citeste toata stirea