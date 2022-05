Compania poloneza Kuchinox incepe in septembrie productia de chiuvete la Timisoara

Compania poloneza Kuchinox, specializata in fabricarea de articole sanitare, va incepe in septembrie productia in Romania, in parcul industrial CTPark Timisoara. Fabrica va incepe productia cu 20 de angajati, planul fiind ca in termen de trei ani sa ajunga la 100 de salariati."Vom produce chiuvete / lavoare pe baza comenzilor clientilor nostri, pe care le vom prelua de la firma-mama. Pentru inceput, vom acoperi piata romaneasca, iar ulterior vom incepe si exporturile, in tarile balcanice", a ... citeste toata stirea