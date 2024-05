Compania ucraineana Biopharma Plasma, cel mai mare producator de medicamente derivate din plasma din Europa de Est, investeste in Romania

Compania ucraineana Biopharma Plasma va construi o unitate de productie in Parcul Industrial Eurobusiness I din Oradea. Specializata in biotehnologie, compania va construi o fabrica pe o suprafata de 3,4 hectare. Investitia va fi realizata etapizat, valoarea urmand sa atinga 50 de milioane de euro. Fabrica va include o cladire cu o suprafata totala de aproximativ 10.800 mp, inclusiv o hala de productie de produse farmaceutice, birouri si alte facilitati. Productia va incepe in cel mult 5 ani, ... citește toată știrea