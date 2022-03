Competitie caritabila de biliard pentru copiii cu nevoi speciale

Sambata 2 aprilie, de Ziua Internationala de Constientizare a Autismului, Asociatia Copii si Zane impreuna cu House of Pool organizeaza o competitie de caritabila de biliard pentru amatorii de sport si fapte bune. Evenimentul va avea loc incepand cu ora 11 la House of Pool, Bd. Take Ionescu, nr.51 A, Timisoara.Participarea in cadrul competitiei este deschisa pentru oricine in baza unei donatii minime de 70 ron. Persoanele inscrise vor primi vouchere House of Pool echivalente cu valoarea sumei ... citeste toata stirea