Aflata la cea de-a doua editie, Cupa Padurea Verde la Ciclism se desfasoara in 27 august 2023, in padurea de la marginea Timisoarei.Evenimentul este dedicat pasionatilor de ciclism de toate varstele, cu o atentie deosebita acordata copiilor cu varste cuprinse intre 3 si 14 ani. Sub deviza "Distractie si Miscare", Cupa Padurea Verde aduce in prim-plan competitii adaptate pentru toate categoriile de varsta, asigurandu-se ca fiecare participant se simte parte dintr-un spectacol plin de adrenalina ... citeste toata stirea