Comuna Giroc are bugetul aprobat pe 2024

Comuna Giroc are bugetul pe 2024. Astfel, in sedinta Consiliului Local Giroc, in prezenta viceprimarului Dan Virtosu, cu functie de primar, din 6 februarie, bugetul de venituri proprii si subventii pe 2024 a primit avizul favorabil de la toate comisiile de specialitate din cadrul CLG.De aproape 84 de milioane de lei, bugetul pe anul 2024 al comunei Giroc este comparabil cu cel al unui oras. Comuna a cunoscut o explozie demografica in ultimii ani, ajungand in prezent la circa 23 de mii de ... citește toată știrea