Comunicat de presa: Flavius Neamciuc, fotograf timisorean stabilit la Berlin, aduce un nou concept de studio la Timisoara.

The Livingroom, un concept nou de studio de fotografie vine cu a doua editie la Timisoara, in perioada 13-26 mai. Prima editie a proiectului a avut loc in noiembrie 2023, in halele FABER.Proiectul reprezinta un studio pop-up de fotografie inedit, care combina sedintele de fotografie profesioniste cu evenimente culturale (proiectia scurtmetrajului "Duminica", o zi de cafenea pop-up cu Doppio). Creat de fotograful Flavius Neamiuc, The Livingroom incapsuleaza o lume a creativitatii expansive, in ... citește toată știrea